عمرو حمزاوي: انعقاد جلسات الحوار الوطني تمثل لحظة أمل

قال الدكتور عمرو حمزاوي، استاذ العلوم السياسية إن انعقاد جلسات الحوار الوطني هى لحظة أمل؛ لأنه سيفتح قنوات اتصال بين القوى السياسية والحكومة.

وأضاف في كلمة مسجلة خلال جلسات الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يأتي في ظرف حرج يعاني من توتر إقليمي غير مسبوقة وتحتاج التكاتف من الجميع، مختممًا كلمته بالقول إن مصر تستحق ريادة إقليمية ودولية كبيرة يليق بمكانتها.

وانطلقت، الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، بـقاعة مؤتمرات "أرض المعارض" بالقاهرة، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمة مسجلة ألقاها في بداية الجلسة؛ متابعته عن كثب كافة التحضيرات للحوار الوطني، الذي يرسم ملامح الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ودعا الرئيس لبذل الجهود لانجاح التجربة واقتحام المشكلات والقضايا وايجاد الحلول لها، مؤكدًا دعمه المستمر للحوار لانجاحه وتقديم سبل دعمه، كما أعلن تطلعه إلى المشاركة بنفسه في مراحله النهائية، متمنيًا النجاح والتوفيق في تلك المهمة الوطنية متوجها بالشكر لكافة القائمين عليها، كما أكد الرئيس أن مصر هى الغاية والوسيلة دائما التي تجمعنا على حبها دائما.

وتذاع فعاليات المؤتمر على الهواء مباشرة بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة، بمشاركة أطياف الوطن، لعرض ومناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة والتي تهدف إلى الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، لتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.