الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو حمزاوي: انعقاد جلسات الحوار الوطني تمثل لحظة أمل

عمرو حمزاوي
عمرو حمزاوي

قال الدكتور عمرو حمزاوي، استاذ العلوم السياسية إن انعقاد جلسات الحوار الوطني هى لحظة أمل؛ لأنه سيفتح قنوات اتصال بين القوى السياسية والحكومة.

وأضاف في كلمة مسجلة خلال جلسات الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يأتي في ظرف حرج يعاني من توتر إقليمي غير مسبوقة وتحتاج التكاتف من الجميع، مختممًا كلمته بالقول إن مصر تستحق ريادة إقليمية ودولية كبيرة يليق بمكانتها.

وانطلقت، الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، بـقاعة مؤتمرات "أرض المعارض" بالقاهرة، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة.

وأكد  الرئيس السيسي خلال كلمة مسجلة ألقاها في بداية الجلسة؛ متابعته عن كثب كافة التحضيرات للحوار الوطني، الذي يرسم ملامح الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ودعا الرئيس لبذل الجهود لانجاح التجربة واقتحام المشكلات والقضايا وايجاد الحلول لها، مؤكدًا دعمه المستمر للحوار لانجاحه وتقديم سبل دعمه، كما أعلن تطلعه إلى المشاركة بنفسه في مراحله النهائية، متمنيًا النجاح والتوفيق في تلك المهمة الوطنية متوجها بالشكر لكافة القائمين عليها، كما أكد الرئيس أن مصر هى الغاية والوسيلة دائما التي تجمعنا على حبها دائما.

وتذاع  فعاليات المؤتمر على الهواء مباشرة بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة، بمشاركة أطياف الوطن، لعرض ومناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة والتي تهدف إلى الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، لتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

الدكتور عمرو حمزاوي العلوم السياسية الحوار الوطنى القوى السياسية ريادة إقليمية

الأكثر قراءة

رسميًا.. CAF يقرر إيقاف شريف إكرامى لمدة شهرين

وزير التعليم يكشف التفاصيل النهائية لتصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: لا تقلقوا من الامتحانات.. ذاكرت ربنا هيوفقك

وزير التعليم: إجراء تعديل على أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

إزالة 27 حالة تعدِ على أملاك الري والسكة الحديد بالقليوبية

أكتوبر الجديدة: شن ضبطية قضائية على الوحدات السكنية المخالفة للقانون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

جلال حمام

صراع المصالح فى السودان

أمل زيادة

شقى السينما المصرية

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة