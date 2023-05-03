الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب التجمع: الحوار الوطنى فرصة لإعادة تحالف 30 يونيو مرة أخرى

سيد عبد العال
سيد عبد العال

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الحوار الوطني في هذا الظرف الدقيق فرصة لإعادة تحالف ٣٠ يونيو مرة أخرى، مضيفًا أننا جميعًا لا نملك رفاهية فشل الحوار الوطني.

وأضاف عبدالعال خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن حزب التجمع حريص على إنجاح الحوار خاصة في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة.

وأضاف: "نأمل في حوار وطني بين شركاء متحررين من عقدة الاستقطاب السياسي الحادة الموروثة من عهود سابقة والخروج بأطروحات تلبي تطلعات الشعب المصري وصولًا بالوطن إلى دولة مدنية حديثة بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ".

وتابع سيد عبدالعال: "المشهد العام يفرض مسئولية مضاعفة على كل الأطراف والكل ملزم بالاستعداد الجاد، فدعوة الرئيس محددة وبوضح وهو إجراء حوار وطني وشامل، وليس حوارًا نخبويًا قاصرًا بل حوارًا يتسع لجميع فئات المجتمع وجميع الأطراف".

وتوجه رئيس حزب التجمع بالشكر إلى الأمانة العامة والأمانة الفنية للحوار الوطني على ما بذلوه من مجهود في نجاح الحوار.

وانطلقت فعاليات "الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

ويُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة، بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية.

واتخذ مجلس الأمناء على مدار الأشهر الماضية، خطوات وجهودًا جدية في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقادًا دائمًا، لنصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية.

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