محافظ المنوفية يناقش ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة واستعراض ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2023/ 2024 وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة وذلك عقب حصول محافظة المنوفية على حافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أمجد عمارة، عميد كلية التجارة جامعة المنوفية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والبيئة والتحول الرقمي بالديوان العام وبمشاركة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والشباب وذوي الهمم.

وناقش محافظ المنوفية، ملامح خطة توزيع الاعتمادات للخطة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد على مستوى مراكز المدن والأحياء.

وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حرص المحافظ على إشراك قطاع منظمات المجتمع المدني والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تنفيذ آليات الخطة وتحديد الأولويات في تنفيذ المشروعات التي سيتم إدراجها بالخطة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة بمستوى القطاعات المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن.

وخلال الاجتماع، أشار محافظ المنوفية، إلى أن اعتمادات المحافظة للعام المالي الجديد بلغت (625,983) مليون جنيه بعد الحصول على نسبة حافز التميز وسيتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات، ومن أهم القطاعات (الكهرباء، والطرق النقل، تحسين البيئة، تدعيم الاحتياجات، أمن وإطفاء ومرور، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية)، موجهًا الجهاز التنفيذى ببذل المزيد من الجهد وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية لتنفيذ الخطة الاستثمارية وفقاً للشروط والضوابط المحددة لضمان حصول المنوفية على حافز الأداء للمرة الثانية على التوالى وزيادة موازنة المحافظة.

وشدد على ضرورة الالتزام ببرامج الخطة المعتمدة وتوحيد الجهود لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع أهداف المبادرة الرئاسية لتنمية وتطوير الريف المصري.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه على المتابعة الميدانية لكل المشروعات المنفذة التي تتم على أرض الواقع والتواصل المباشر مع الشركات لتقديم الدعم اللوجستي وتذليل العقبات لنهو المشروعات وفق البرنامج المخطط، مشددًا على التنسيق الكامل بين مديريات الخدمات والوحدات المحلية بشأن سرعة إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، حفاظًا على الإنفاق العام، موجهًا بضرورة عرض موقف الخطة الاستثمارية ومعوقات التنفيذ أولًا بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف قطاعات المحافظة.