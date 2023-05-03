الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

121 ألفًا و821 طالبًا يؤدون امتحانات النقل في كفر الشيخ

امتحانات الطلاب
امتحانات الطلاب

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أداء 69659 طالبًا وطالبة بالصف السادس الابتدائي، امتحان الفصل الدراسي الثاني، لمادتيّ الرياضيات والتربية الدينية، كما أدى 23904 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي مواد خارج المجموع "التربية الوطنية وتكنولوجيا المعلومات".

كما أدى 28258 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي تعليم فني في مادتيّ الرياضيات واللغة العربية للتعليم الصناعي، ومادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية للتعليم الزراعي والفندقي، ومادتيّ اللغة العربية واللغة الفرنسية للتعليم التجاري، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية أي مخالفات، وجاءت الأسئلة من المنهج الدراسي، طبقًا للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية.

وتفقد محمد عبدلله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الصف الثاني التجاري بمدرسة كفر الشيخ التجارية العسكرية بنين، كما تفقد كنترول المدرسة، موجهًا بالدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات لينال كل طالب حقه، كما تابع أعمال امتحانات الصف السادس الابتدائي والثاني الثانوي من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، وعدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

الثانوي العام السادس ابتدائي امتحانات النقل التعليم كفر الشيخ

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