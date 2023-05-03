الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ترجمة عربية لكتاب إمبرتو إيكو "بابي ساتان أليبي.. وقائع مجتمع سائل"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن دار "المدى للنشر والتوزيع" في العراق، الترجمة العربية لكتاب "بابي ساتان أليبي.. وقائع مجتمع سائل" للفيلسوف والروائي الإيطالي إمبرتو إيكو، والذي ترجمه معاوية عبد المجيد.

مقالات فكرية

وحسبما أوضحت دار النشر فإن كتاب الفيلسوف الإيطالي أمبرتو إيكو "بابي ساتان أليبي.. وقائع مجتمع سائل "يضم صفوة من مقالات فكرية تعنى بشئون اجتماعية وثقافية راهنة، تمتد من بداية الألفية الثالثة وحتى العام 2015 حيث جمعها أمبرتو إيكو في هذا الكتاب قبل وفاته بفترة قصيرة.

وفيما يخص العنوان، ذكر إيكو في الكتاب أنه “اقتباس من دانتي أليغييري بما لا يقبل الشك: (پاپي ساتان، پاپي ساتان أليبي)، الجحيم، الأنشودة السابعة البيت الأوَّل. 

ولكن كما هو معلوم، على الرغم من محاولة جحافل من الشراح إيجاد معنى لهذا البيت، يعتقد سوادُهُم الأعظم أنه بلا أي معنى محدد، إنَّها كلماتٌ تُشوِّشُ الأفكار، عمومًا، لا سيّما أنّها وردت على لسان پلوتوس، وقد تكون مجدية لأي نوع من الشيطنات". 

وتابع في كتابه: “لذا حَسِبتُ أنه من المناسب استخدامها عنوانا لهذه المجموعة التي ليس ذنبي بقدر ما هو ذنب الزمان أنَّها غير مترابطة، تنتقل من الديك إلى الحمار- كما يقول الفرنسيون وتتمعن في الطبيعة السائلة لهذه الأعوام الخمسة عشر”.

تأملات في ظواهر مجتمعنا السائل

وقد قال إيكو عن الكتاب: كل مقالات هذا الكتاب قد تُقرأ بوصفها تأملات في ظواهر "مجتمعنا السائل"، وعلى الرغم من أني حذفتُ كثيراً من المتكررات، ما زال بعضها موجوداً، لأن بعض الظواهر تكررت في الأعوام الخمسة عشر بانتظام يبعث على القلق، ما يحث على العودة إلى مواضيع معينة ما تزال راهنة بشكل مخيف.

المترجم معاوية عبد المجيد

وفيما يتعلق بالمترجم، فهو معاوية عبد المجيد؛ من مواليد دمشق، ودرس الأدب الإيطالي في جامعة سيينا للأجانب في إيطاليا، وقد حصل على درجة الماجستير في الثقافة الأدبيّة الأوروبيّة عن قسم الترجمة الأدبيّة من جامعة ألماماتر في مدينة بولونيا الإيطاليّة وجامعة الألزاس العليا في مدينة مولوز الفرنسيّة.

صدرت لعبد المجيد عدّة ترجمات من الأدب الإيطاليّ ومنها: "ضمير السيّد زينو" لـ إيتالو سفيفو، و"بيريرا يدّعي" لـ أنطونيو تابوكي، و"اليوم ما قبل السعادة" لـ إرّي دي لوكا، و"لا تقولي إنّك خائفة" لـ جوزبّه كاتوتسيلا، و"ابنة البابا" لداريو فو، و"الشعلة الخفيّة للملكة لوانا" لـ أمبرتو إيكو.

حاز عبد المجيد على الجائزة الدولية "جيراردو دا كريمونا" لتعزيز دور الترجمة في البحر المتوسّط، في دورتها الرابعة، كما نال الجائزة التشجيعيّة من "جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدوليّ" في دورتها الرابعة.

أمبرتو إيكو الفيلسوف الإيطالي إمبرتو إيكو بابي ساتان أليبي وقائع مجتمع سائل مقالات فكرية مجتمعنا السائل معاوية عبد المجيد كتاب إمبرتو إيكو

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