روسيا تعلن إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال بوتين ومهاجمة الكرملين بطائرات مسيرة

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، قبل قليل، أن طائرتين مسيرتين حاولتا تنفيذ هجوم على مبنى الكرملين ليلا.

وأكدت الرئاسة الروسية، في بيان، اليوم، أن الهجوم الأوكراني، كان محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشدد الكرملين على أن الرئيس بوتين لم يصب بأي أذى خلال محاولة الهجوم، وفقا لقناة "سكاى نيوز".

وأضافت الرئاسة الروسية في بيانها، أنه لم يصب الرئيس الروسي بأذى نتيجة للعمل الإرهابي، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد.

كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين.

- إعلان إحباط تنفيذ هجمات إرهابية في جزيرة القرم

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط أنشطة "شبكة تابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية" كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في شبه جزيرة القرم.

وأكد الجهاز في بيان له، أن التحقيق في تقويض السكك الحديد في القرم 23 فبراير الماضي، أسفر عن تحديد هوية المتفجرات التي تم ضبطها والمستخدمة في ارتكاب التخريب، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.