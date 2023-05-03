«الجديدة».. قرية بالوادى الجديد تحدد قائمة منقولات مخفضة لتيسير الزواج

نجحت قرية الجديدة بمحافظة الوادي الجديد، في الإتفاق على تنظيم وإقامة الأفراح والولائم الجماعية وتخفيض قائمة المنقولات لتيسير الزواج وتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

وقال منصور شاذلي عمدة القرية، أن تم عمل أكثر من اجتماع ضم كبار الشخصيات الدينية والسياسية والعامة والأهالي لمناقشة أكثر من مقترح مقدم من المجالس العرفيه لتنجح القرية في الإتفاق على إقامة الأفراح والولائم الجماعية بلغت أكثر من 30 فرح حتى الآن.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تخفيض قائمة المنقولات الزوجية لمساعدة الشباب والفتيات على الارتباط ، في ظل الارتفاع الجنوني بالأسعار، كذلك تخفيض عدد جرامات الذهب الذي وصل سعر الجرام إلي 3 آلاف جنيه.

وأكد عربي يماني أحد أهالى الجديدة، أن القرية الأولى في مركز الداخلة بالوادي الجديد التي نجحت في إقناع الأهالي والشباب بفكرة الافراح والولائم الجماعية لتخفيف العبئ عن كاهل الأسر بعد ارتفاع الأسعار بسبب التضخم العالمي، بعد عدة لقاءات جمعت الأهالي والشباب والشخصيات العامة والدينية ونجحت في الخروج بإيجابية تامة.

وأوضح “يماني” أنه تم الإتفاق على شراء فساتين زفاف للجمعية الخيرية تأجيرها بأسعار مخفضة، كما تم الإتفاق على وجود متبرعات لتجهيز العرائس ليلة الزفاف بأسعار مخفضة.

ووجه “يماني” الشكر والتقدير لأهالي قرية الجديدة للتعاون المثمر والجاد لتشجيع الشباب والفتيات على الزواج بعد تقديم بعض التنازلات من الطرفين لاسعاد الاف الشباب الذي يعزف عن الزواج بسبب غلاء المهور وغلاء المعيشة.