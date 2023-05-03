الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«الجديدة».. قرية بالوادى الجديد تحدد قائمة منقولات مخفضة لتيسير الزواج

اهالي قرية الجديدة
اهالي قرية الجديدة

نجحت قرية الجديدة بمحافظة الوادي الجديد، في الإتفاق على تنظيم وإقامة الأفراح والولائم الجماعية وتخفيض قائمة المنقولات لتيسير الزواج وتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

وقال منصور شاذلي عمدة القرية، أن تم عمل أكثر من اجتماع ضم كبار الشخصيات الدينية والسياسية والعامة والأهالي لمناقشة أكثر من مقترح مقدم من المجالس العرفيه لتنجح القرية في الإتفاق على إقامة الأفراح والولائم الجماعية بلغت أكثر من 30 فرح حتى الآن.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تخفيض قائمة المنقولات الزوجية لمساعدة الشباب والفتيات على الارتباط ،  في ظل الارتفاع الجنوني بالأسعار، كذلك تخفيض عدد جرامات الذهب الذي وصل سعر الجرام إلي 3 آلاف جنيه.

وأكد عربي يماني أحد أهالى الجديدة، أن القرية الأولى في مركز الداخلة بالوادي الجديد التي نجحت في إقناع الأهالي والشباب بفكرة الافراح والولائم الجماعية لتخفيف العبئ عن كاهل الأسر بعد ارتفاع الأسعار بسبب التضخم العالمي، بعد عدة لقاءات جمعت الأهالي والشباب والشخصيات العامة والدينية ونجحت في الخروج بإيجابية تامة.

وأوضح “يماني” أنه تم الإتفاق على شراء فساتين زفاف للجمعية الخيرية تأجيرها بأسعار مخفضة، كما تم الإتفاق على وجود متبرعات لتجهيز العرائس ليلة الزفاف بأسعار مخفضة.

ووجه “يماني” الشكر والتقدير لأهالي قرية الجديدة للتعاون المثمر والجاد لتشجيع الشباب والفتيات على الزواج بعد تقديم بعض التنازلات من الطرفين لاسعاد الاف الشباب الذي يعزف عن الزواج بسبب غلاء المهور وغلاء المعيشة.

نجحت قرية الجديدة الوادي الجديد الإتفاق على تنظيم وإقامة الأفراح والولائم الجماعية وتخفيض قائمة المنقولات الزوجية لتيسير الزواج وتخفيف العبئ عن كاهل الأسر الواحاتية

الأكثر قراءة

بعد اعتذار الزمالك.. مجلس أبوظبى يصدر بيانًا رسميًا بشأن مباراة السوبر المصرى

ضبط تاجرى مخدرات بتهمة ترويج عقاقير طبية محظورة بالقليوبية

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في الشابو بسوهاج

إخلاء سبيل 6 متهمين بإساءة استخدام التواصل الاجتماعي

النيابة تستمع لأقوال الشهود حول سقوط شاب من شرفة منزله بمدينة نصر

مطروح تستقبل الزيارات والرحلات العلمية لطلاب برنامج نظم المعلومات الجغرافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة

إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة سلمية فى مخيم العروب