خبراء: الاقتصاد الأمريكى يسير نحو الدخول فى الركود التضخمى

قال صحيفة "تشاينا دايلي" الصينية، أن الاقتصاد الأمريكي يتجه للدخول في الركود التضخمي، مشيرة إلى أن ذلك يعززه تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومع بقاء معدلات التضخم مرتفعة.

وقال سيما شاه كبير الاستراتيجيين العالميين في مؤسسة إدارة الأصول الرئيسية، "إن الركود التضخمي إلى حد بعيد هو السيناريو الأسوأ، ويعد مشكلة حقيقية بالنسبة لصناع السياسة لأن البنك المركزي يستطيع زيادة أسعار الفائدة لخفض التضخم أو خفض أسعار الفائدة لخفض البطالة، لا يمكنه القيام بكلا الأمرين في الوقت نفسه".

- الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة متباطئة بلغت 1.1% سنويا خلال الربع الماضي

وقالت الصحيفة أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة متباطئة بلغت 1.1% سنويا خلال الشهور الثلاثة التي انتهت في مارس، وفقا للتقديرات الأولية لوزارة التجارة لنمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول التي صدرت في 27 أبريل، وهذا يمثل انخفاضا عن التقدم الذي تحقق بنسبة 2.6 بالمائة خلال الربع الأخير من عام 2022 وأقل من المتوقع الذي يبلغ 1.9% من النمو.

من جانبه، وصف كريس زكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في التحالف الاستشاري المستقل، البيانات الأخيرة بأنها أسوأ ما في العالمين، مع انخفاض النمو وارتفاع التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي في ميزان المدفوعات، الذي يستبعد الغذاء والطاقة إلى أعلى مستوياته.

وقال ماركوس بروكس، مدير تقنية معلومات : "إن آخر شيء يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي القيام به هو رفع أسعار الفائدة، حيث إن الاقتصاد بدأ في التوقف ومن المحتمل أن يؤدي إلى تفاقم الوضع".

وقال: "إن الهبوط السلس المرغوب فيه يبدو صعبا بشكل متزايد، وأننا نقترب الآن من وضع قد يصبح فيه السوق قلقا من احتمال حدوث ركود مفاجئ، وأن المجموعة التالية من إحصاءات التضخم ستكون حاسمة بالنسبة للتحركات اللاحقة التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي".