الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خبراء: الاقتصاد الأمريكى يسير نحو الدخول فى الركود التضخمى

أرشيفية
أرشيفية

قال صحيفة "تشاينا دايلي" الصينية، أن الاقتصاد الأمريكي يتجه للدخول في الركود التضخمي، مشيرة إلى أن ذلك يعززه تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومع بقاء معدلات التضخم مرتفعة.

وقال سيما شاه كبير الاستراتيجيين العالميين في مؤسسة إدارة الأصول الرئيسية، "إن الركود التضخمي إلى حد بعيد هو السيناريو الأسوأ، ويعد مشكلة حقيقية بالنسبة لصناع السياسة لأن البنك المركزي يستطيع زيادة أسعار الفائدة لخفض التضخم أو خفض أسعار الفائدة لخفض البطالة، لا يمكنه القيام بكلا الأمرين في الوقت نفسه".

- الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة متباطئة بلغت 1.1% سنويا خلال الربع الماضي

وقالت الصحيفة أن  الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة متباطئة بلغت 1.1% سنويا خلال الشهور الثلاثة التي انتهت في مارس، وفقا للتقديرات الأولية لوزارة التجارة لنمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول التي صدرت في 27 أبريل، وهذا يمثل انخفاضا عن التقدم الذي تحقق بنسبة 2.6 بالمائة خلال الربع الأخير من عام 2022 وأقل من المتوقع الذي يبلغ 1.9% من النمو.

من جانبه، وصف كريس زكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في التحالف الاستشاري المستقل، البيانات الأخيرة بأنها أسوأ ما في العالمين، مع انخفاض النمو وارتفاع التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي في ميزان المدفوعات، الذي يستبعد الغذاء والطاقة إلى أعلى مستوياته.

وقال ماركوس بروكس، مدير تقنية معلومات : "إن آخر شيء يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي القيام به هو رفع أسعار الفائدة، حيث إن الاقتصاد بدأ في التوقف ومن المحتمل أن يؤدي إلى تفاقم الوضع".

وقال: "إن الهبوط السلس المرغوب فيه يبدو صعبا بشكل متزايد، وأننا نقترب الآن من وضع قد يصبح فيه السوق قلقا من احتمال حدوث ركود مفاجئ، وأن المجموعة التالية من إحصاءات التضخم ستكون حاسمة بالنسبة للتحركات اللاحقة التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي".

أسعار الفائدة الاستراتيجيين الاقتصاد الأمريكي البنك المركزي الغذاء والطاقة

الأكثر قراءة

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

الطقس المتقلب يساهم في خفض استهلاك الكهرباء

سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 فى البنوك المصرية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

بريطانيا: الأولوية تسليم أوكرانيا صواريخ وليس طائرات "أباتشى"

خبراء: الاقتصاد الأمريكى يسير نحو الدخول فى الركود التضخمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة

الجيش الإسرائيلى يقصف غزة.. وإطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف

جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال