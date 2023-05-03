هل يدخل طرف ثالث في الانتخابات الأمريكية أمام بايدن؟

عقب الإعلان الرسمي للرئيس الأمريكي جو بايدن لحملة إعادة انتخابه، أعرب الديمقراطيون عن مخاوفهم بشأن ترشح طرف ثالث قد يحد من دعمه في الولايات الرئيسية ويكلفهم الرئاسة، كما قام أحد المنافسين الجدد، وهو من منظمة No Labels السياسية، بحبس بطاقات الاقتراع في عدد من الولايات لعام 2024، وتم إرفاق أسماء مثل حاكم ولاية ماريلاند لاري هوجان كمرشحين محتملين.

وذكرت صحيفة التايم، أنه على الرغم من ضخ 70 مليون دولار في جهود No Labels، لا ينبغي أن يتم خداع الأمريكيين حيث إن الناخبين بالتأكيد ليسوا كذلك، فضلا عن أن الأمر لا يقتصر على أن طرف ثالث، خاصة أنه ليس له تاريخ من النجاحات ولا شخصية وطنية، فقد لا يكاد أن يكون لديه أمل في الفوز فعليًا في السباق.

التاريخ الأمريكي والطرف الثالث



وسلطت الصحيفة، الضوء على حقيقة الطرف الثالث في الانتخابات الأمريكية عبر التاريخ، مشيرة إلى أنه عبر التاريخ الأمريكي، أثبت الحزبان الرئيسيان أنهما استثنائيان في حصد الأصوات الرئاسية. ففي 17 من 24 انتخابات منذ عام 1924، تصدر الحزبان 98% من الأصوات، وكانت هناك أربعة انتخابات فقط في تلك الفترة حيث لم يجتمع الديمقراطيون والجمهوريون للحصول على 94.1 في المائة على الأقل من الأصوات - واثنتان من تلك كانت انتخابات روس بيرو في عامي 1992 و1996.

وفي أربعة من السباقات السبعة التي حصلت فيها الأطراف على أقل من 98 في المائة، يُنظر إلى جولات الطرف الثالث على أنها لعبت دورًا مهمًا أو حاسمًا، كمفسدين، ومن المحتمل أن يكون خوض رالف نادر لحزب الخضر عام 2000 قد كلف الأصوات الانتخابية لآل جور فلوريدا والرئاسة نفسها.

وأضاف التقرير، أنه ربما تكون حملة روس بيروت عام 1992، والتي حصلت على 19 في المائة من الأصوات، بمثابة ضربة قاتلة لفرص إعادة انتخاب جورج بوش الأب، وفي عام 1968، أدى الأداء القوي لجورج والاس في الولايات الجنوبية، بما في ذلك كونه آخر حزب غير رئيس يحصل على تصويت الهيئة الانتخابية إلى إقصاء السباق الرئاسي وعلى الرغم من أنه من المحتمل أنه حصل على المزيد من الأصوات من الفائز النهائي الجمهوري ريتشارد نيكسون من الديموقراطي هوبرت همفري.

لسبب وجيه، عام 2016، عندما صوت 94.1 في المائة للديمقراطيين أو الجمهوريين، قد يكون أكثر ما يشغل أذهان الناس، حيث شهد ذلك العام عدة جولات مهمة، على الرغم من أنه من غير الواضح مرة أخرى أنه كان سيغير النتائج، وتعد مرشحة حزب الخضر جيل شتاين استولت على الأصوات، على الأرجح من هيلاري كلينتون، وربما أضر ذلك بسباقها في ولايات رئيسية.