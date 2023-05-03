الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتحلت اسم شقيقها.. حبس فتاة غيابيا للهروب من قضية دعارة بالإسكندرية

حبس فتاة
حبس فتاة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، بمعاقبة فتاة بالسجن المشدد غيابيا لمدة 6 سنوات والزمتها بالمصاريف الجنائية، وأمرت بتصحيح اسم المتهمة ومحضر الشرطة والدعوى والحكم رقم 5419 جنح باب شرقي من " ي.إ.ح" الي " أ.إ.ح"، بعد اتهامها  بالتزوير في محرر رسمي بانتحال اسم شقيقها للهروب من قضية آداب.

 

 صدر الحكم بعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني.

 

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 3758 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بقيام المتهمة بالتزوير في محرر رسمي محضر شرطة بدائرة القسم.

 

وتوصلت تحريات ضباط قسم حماية الآداب بمديرية أمن الإسكندرية، أنه حال ورود معلومات بقيام المتهمة " أ.إ.ح" مقيمة محافظة البحيرة ، بالعمل في مجال الدعارة واستقطاب الرجال للعمل علي المتع الحرام بدون تمييز بمقابل مادي فتمكنت من ضبطها، وتحرر المحضر رقم 5419 لسنة 2022 جنح باب شرقي، وبسؤالها عن أسمها انتحلت اسم آخر غير اسمها، وأدعت زوارا أنها تدعى "ي.إ.ح"، وقامت بالتوقيع بذاك الاسم بمحضر آقولها.

 

 وأضافت بأن مقصدها من ذلك هو الإفلات من العقاب، واردف بأن الاسم المنتحل هو اسم شقيقتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وبعد الاطلاع علي ما تم في التحقيقات وان المتهمة حال كونها ليست من أرباب الوظائف العمومية، قامت بالتزوير في محرر أميري، وأنها قد ارتكبت الجناية المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية لإجراء محاكمتها.

اجهزة الامن اتهامها استقطاب الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية الدكتور السجن المشدد بالاسكندرية

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