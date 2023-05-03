مُشيدًا بصناع مسلسل "جميلة".. الباز: "فتح ملفا شائكا عن حق الإجهاض"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الهجوم على الفنانة ريهام حجاج بسبب مسلسل “جميلة”، غير موضوعي.

ولفت “الباز” خلال البث المباشر “البساط أحمدي”، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، إلى أن الحلقة الأخيرة من مسلسل “جميلة” أثارت جدلا وفتحت ملفا شائكا حول حق الإجهاض.

وأضاف أن المسلسل يتناول قصة سيدة قررت تحمل عن طريق تلقيح بويضاتها المجمدة، من زوجها، ولأن الطبيب كان يغار من زوجها، عمل تلقيح البويضات من رجل آخر، وعندما تكتشف جميلة أنها حملت من رجل آخر غير زوجها، تساءلت عن موقفها، ولماذا لا يتيح القانون لها الإجهاض، ولماذا لا يبيح لها الشرع الإجهاض؟.

واشاد “الباز” بالمسلسل وأداء الفنانة ريهام حجاج، والمؤلف أيمن سلامة، قائلًا: "تناول موضوع في منتهى الشجاعة والجرأة والوعي، يطرح قضية في صلب الخطاب الديني، والبطلة تطالب بتعديل القانون، لأن هناك حالات من الصعب أن تكمل المرأة حملها، والأفضل لها الإجهاض".

ولفت “الباز” إلى أن الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، أفتى بجواز إجهاض المغتصبة، مردفا: "البطلة بتطالب بتعديل القانون، لأننا نعاني من مشاكل كثير في الحياة، والدين أو القانون لا يجب أن يقف أمام تطور وقضايا جديدة، والمرأة من حقها تماما تعمل إجهاض لجنين ليس ابنًا زوجها، بسبب خطأ لا دخل لها فيه".

واختتم “الباز”، بتوجيه تحية للفنانة ريهام حجاج، على مسلسها "جميلة".