رسميا.. برشلونة يعلن رحيل ماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، رحيل ماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي، بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، لبدء مشروع احترافي جديد.

وكان مقررًا أن ينتهي عقد ماتيو أليماني مع برشلونة، بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

ونشر نادي برشلونة بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "على الرغم من أن لديه عقدًا حتى عام 2024 ، فقد نقل ماتيو أليماني لرئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، النية لبدء مشروع احترافي ومسار جديد، وسيغادر النادي في 30 يونيو".

وأضاف: "وهكذا، على الرغم من حقيقة أنه سيغادر النادي في 1 يوليو، بفضل اتفاق ودي، فقد وعد ماتيو أليماني بإغلاق جميع عمليات الفريق الأول هذا الصيف (انتقالات الفريق)، حتى لو كان هناك بعض ما يحدث في الدقائق الأخيرة من السوق".

وأردف: "إن دمج ماتيو أليماني في هيكل الفريق الأول، عندما فاز جوان لابورتا في الانتخابات الأخيرة، سمح لنادي برشلونة بإغلاق العمليات التي بدت مستحيلة وتجهيز المدرب بعناصر تنافسية، ضمن المشاكل الاقتصادية التي لا تزال مستعصية".

وتابع: "وافق الرئيس لابورتا على هذا المغادرة بسبب التزام ماتيو بقيادة السوق الصيفي المقبل حتى آخر عملية، وأن يتم استشارته عندما يطلب النادي ذلك".

واختتم: "سيبلغ نادي برشلونة قريبًا عن التغييرات في هيكل المدير التنفيذي لكرة القدم بمجرد الإعلان عن وداع ماتيو أليماني".

وبحسب الصحفي الكتالوني الموثوق جيرارد روميرو، فإن ماتيو أليماني تلقى عرضًا ضخمًا من نادي أستون فيلا الإنجليزي، للعمل معهم.

ونجح أليماني أثناء فترة عمله في برشلونة، في قيادة النادي لإبرام عديد من الصفقات القوية رغم الأزمة المالية للنادي، وعلى رأسهم التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي قادمًا من بايرن ميونخ الألماني والفرنسي جوليس كوندي قادمًا من إشبيلية، إضافة لعدة صفقات مجانية بعد نهاية عقود اللاعبين مع أنديتهم مثل فرانك كيسي وماركوس ألونسو.