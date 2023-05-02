الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فريد زهران: لا حل للأزمة الاقتصادية إلا بوجود مجال سياسي

فريد زهران
فريد زهران

قال فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه عندما تحدث أزمة اقتصادية يكون الحل وجود مجال سياسي، موضحًا أن الأحزاب المتنافسة تقدم أكثر من رؤية لحل المشكلة الاقتصادية، ليختار الشعب الرؤية التي تتسق مع تطلعاته ومصالحه.

 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أن الأزمة الاقتصادية لا يتم حلها إلا في وجود مساحة حرية.

 

ولفت إلى أن الحوار الوطني محاولة لبناء مجال سياسي وعملية سياسية، مردفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتبنى هذا الحوار.

وختم: "في أي مجتمع بالعالم هناك مصالح متعارضة واختلافات بين الفئات الاجتماعية والأحزاب السياسية، والفارق بين أي بلد وآخر ليس وجود الخلافات من عدمها، لأنها تظل موجودة في أي مكان بالعالم، ولكن الفارق يكمن في طريقة إدارة الخلافات".

 

حوار الوطني الحوار الوطنى فريد زهران دعوة الرئيس للحوار

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