الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خالد داغر يبدأ التحضير لمهرجان مؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ"32 "

اجتماع لجنة مهرجان
اجتماع لجنة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32

عقد الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ"32" اجتماع تمهيدي للجنة العلمية للمؤتمر بحضور أماني سعيد رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، المايسترو هاني فرحات مدير المهرجان، المايسترو تامر غنيم المشرف الفني للمهرجان، أعضاء اللجنة العلمية كل من :"الدكتورة رشا طموم ، البروفيسور عصام الملاح (من خلال zoom)، الدكتورة حنان أبو المجد، الدكتور أحمد الطويل، الدكتور محمد شبانة، الدكتورة إيناس جلال، الدكتورة شيرين عبداللطيف، الدكتورة نجلاء الجبالي، كريمان حرك"؛ لبدء تنظيم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 32، والوقوف على أهم ملامح ترتيبات المهرجان وتفاصيل الاستعداد لإقامته.

 

وتباحث "داغر" خلال اجتماعه العمل على تنظيم دورة إستثنائية ومميزة من كافة الجوانب تليق بتاريخ وقيمة المهرجان، وتُعبر عما تملكه مصر من تاريخ كبير في مجال الموسيقى العربية، والاهتمام باستقطاب نجوم الطرب الأصيل من مصر وجميع دول الوطن العربي، إلى جانب إفساح المجال للمواهب الشابة والمتميزة لترى مواهبهم النور.

 

عقد مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالقاهرة عام 1932 لتدارس الموسيقى العربية تحت رعاية الملك فؤاد ملك مصر آنذاك، وانعقد المؤتمر بمعهد الموسيقى العربية والموجود حاليا باسم مسرح محمد عبد الوهاب.

 

عقد المؤتمر بعد تأسيس معهد الموسيقى العربية تحت رعاية الملك فؤاد الأول عام 1929، وضم المؤتمر موسيقيين من مصر والشام وتركيا وبعض المندوبين الأوروبيين. وقام بالدعوة إلى المؤتمر عام 1932 الفنان محمد أحمد الحفني تحت الرعاية الملكية، وكان الحفني قد أتم دراسته للموسيقى في ألمانيا.

 

 وكان الدعوة إلى المؤتمر بهدف الحفاظ على التراث الموسيقي والغنائي، خصوصا بعد وفاة أعلامه الكبار يوسف المنيلاوي عام 1911 وسيد درويش عام 1923، تلك الأعلام التي خلفت موهبة الغناء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عبده الحامولي الذي كان يغني في قصور الخديوي إسماعيل و محمد القابنجي من العراق.

 

بُحت في المؤتمر السلم العربي الموسيقي وعلاقته بالسلم الموسيقي الغربي، والمقامات، والإيقاع، كذلك قدمت محاضرات عن طرق تدريس الموسيقى وتاريخ الموسيقى.

 

كما اهتم الحاضرون باختيار الأعمال الموسيقية المصرية والعربية التي يجب الحفاظ عليها كتراث يحفظ للأجيال القادمة.

الدكتور خالد داغر مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية دار الأوبرا المصرية المايسترو هانى فرحات الدكتورة رشا طموم

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