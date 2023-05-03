الكل بيدعيله.. انتهاء عزاء مصطفى درويش (فيديو)

شهد عزاء الفنان الراحل مصطفى درويش حضور عدد كبير من نجوم الفن وأهل وأصدقاء الراحل، حيث شارك كل من الفنان أحمد السقا وهنادي مهنا وكريم فهمي وصلاح عبدالله ماجد المصري وكمال أبو رية وصابرين ودينا ومحسن منصور وعائلة العدل ومحمد محمود عبدالعزيز وإيمان العاصي وعدد كبير من الفنانين لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل مصطفى درويش الذي يقام بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر.

وبدأ عزاء الفنان مصطفى درويش بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، والذي رحل عن عالنا أمس بعد أن تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ورحل عن عالمنا الفنان الشاب مصطفى درويش بشكل مفاجئ إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب، عن عمر يناهز الـ43 وشيعت جنازته من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر عصر أمس الثلاثاء.

وسادت حالة من الحزن والصدمة في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعى حيث كان الراجل موجودًا قبل ساعات على حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» ويتفاعل مع متابعيه وآخر ما قام بنشره كان شكواه من قلة النوم.

ونعى الفنانون الراحل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وكان أبرزهم الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام" عبر مشاركة فيديو يحمل صورة الراحل مرفق معها آيات من نهاية سورة الفجر.

كما نعاه الفنان عمرو سعد عبر “فيسبوك”، حيث كتب قائلاً: “ننعى ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الفنان مصطفى درويش سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

