الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر المصري| الأهلي يخوض مرانه الأول في الإمارات ومحاضرة نظرية

مران الأهلي
مران الأهلي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه الأول مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الكريكت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح الفريق راحة من التدريبات عقب العودة يوم الأحد الماضي من المغرب، بعد الانتهاء من مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري والمقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

السوبر المصري| محاضرة نظرية للاعبي الأهلي

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استهل المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم بعقد محاضرة نظرية مع اللاعبين استغرقت 15 دقيقة، في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري مساء الجمعة المقبل.

وحرص كولر على الحديث مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون عن مباراة السوبر، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية المهمة الخاصة بالمباراة، والبرنامج التدريبي للفريق خلال الأيام القادمة.

وخاض الأهلى مرانه الأول بالإمارات في الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء -السابعة والنصف بتوقيت القاهرة- على ملعب الكريكت الذي يبعد 15 دقيقة عن فندق إقامة البعثة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري والمقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

القنصل المصري ووفد مجلس أبو ظبي الرياضي في استقبال بعثة الأهلي بالمطار

أحمد منيب، القنصل المصري بالإمارات، ووفد من مجلس أبو ظبي الرياضي، حرصوا على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها عصر اليوم إلى مطار أبو ظبي، لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري.

رحب وفد مجلس أبو ظبي الرياضي ببعثة الأهلي ووزع الورود على جميع أفراد البعثة فور الوصول إلى المطار.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار أبو ظبي في الرابعة ظهر اليوم في رحلة استغرقت أربع ساعات، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثانية عشرة ظهر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي على كأس السوبر المصري.

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