دينا وأحمد حسن يصلان سرادق عزاء مصطفى درويش (صور)

وصل عدد من نجوم الفن إلى مسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر؛ لتقديم واجب العزاء في الفنان مصطفى درويش الذي غيّبه الموت، أمس، في مقدمتهم دينا وعميد لاعبي العالم أحمد حسن وأحمد داود وعُلا رشدي والمطرب أحمد فهمي.

ورحل مصطفى درويش عن عالمنا بشكل مفاجئ إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب عن عمر 43 عامًا وشيّعت جنازته من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر عصر أمس وتتلقى أسرته العزاء فيه اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وسادت حالة من الحزن والصدمة في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل، حيث كان الراحل متواجدًا قبل ساعات على حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك» ويتفاعل مع متابعيه وآخر ما قام بنشره كانت شكواه من قلة النوم.

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