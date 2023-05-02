الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر يكشف آليات تطبيق كارت الخبز لغير حاملي البطاقات

خبز
خبز

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مصير مشروع كارت الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية، الذي أعلن عنه في وقت سابق لبيع الخبز المدعم بسعر التكلفة، موضحًا أنه تم الانتهاء من بعض الإجراءات التقنية والتأمين للشبكات المالية، وجاري اتخاذ خطوات جديدة نحو التطبيق.

وتحرص وزارة التموين بقيادة د.علي المصيلحى على توفير الخبز المدعم لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين، حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميًا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش، كما تسعى الوزارة، حاليًا، لتوفير الخبز البلدى للمواطنين غير حاملى البطاقات التموينية بسعر التكلفة وأقل من الخبر السياحي في إطار حرص الوزارة على توفير خبز جيد وبسعر منخفض، مقارنة بسعر الخبز السياحي "الحر" في الأسواق.

أعلنت وزارة التموين مؤخرًا عن مشروع جديد يعمل على إتاحة وتوفير الخبز البلدي الذي يتم إنتاجه من خلال نحو 30 ألف مخبز تمويني، لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر عادل لا يزيد عن التكلفة الفعلية لإنتاجه، في إطار إجراءات الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

من المقرر أن يتم صرف الخبز إلى غير حاملي البطاقات التموينية، باستخدام كارت ميزة البريدي عبر المخابز البلدية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تنتج الخبز المدعم، ويصرف إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، بواقع 5 أرغفة يوميا.

كما كشف مصدر بوزارة التموين أن التموين انتهت من الإجراءات النهائية لطرح كارت الخبز بسعر التجزئة، وأن الوزير سيعتمد قرار التسعير الخاص بالوزن بنفس مواصفات الرغيف المدعم وهى قطر 21 ووزن 90 جراما وإلزام المخابز البلدية بتوفير الخبز للمواطنين من خلال كروت الشحن التي ستكون متوافرة بالبريد، مع الحفاظ على سعر الرغيف المدعم كما هو بـ5 قروش، لتوفير الخبز ومنع الاحتكار.

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