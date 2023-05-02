انطلاق فعاليات الجلسات العلمية للمؤتمر الدولي السابع لـ "تجارة طنطا"

انطلقت منذ قليل، فعاليات الجلسات العلمية للمؤتمر الدولي السابع لكلية التجارة جامعة طنطا تحت عنوان "بيئة الأعمال الحديثة في ظل المتغيرات العالمية" بالعاصمة الإدارية والتى تضم 4 جلسات علمية، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان " المتغيرات العالمية وأثارها على مهنة المحاسبة في ظل بيئة الأعمال الحديثة"، وترأسها الدكتور محمد حسن عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات وبمشاركة الدكتور حاتم الشيشيني رئيس قسم المحاسبة والدكتور إبراهيم عبيد بكلية التجارة جامعة طنطا.

والجلسة الثانية بعنوان "الأثار الاقتصادية للمتغيرات العالمية الحديثة" وترأسها الدكتور عادل المهدي عميد المعهد العالي للإدارة بالقطامية واستاذ الاقتصاد بكلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان، وبمشاركة الدكتورة نيفين طويح عميد معهد العلوم الإدارية بالتجمع الخامس وأستاذ الإدارة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، والدكتور محمد عبد الحميد شهاب ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب بجامعة دمياط.

والجلسة الثالثة بمشاركة بحثية متميزة من جامعة كوفنتري البريطانية، وترأسها الدكتور احمد المصري أستاذ التمويل بجامعة كوفنتري، وبمشاركة الدكتورة ريهام شوقي أستاذ مساعد التسويق والدكتور ياسر القصراوي أستاذ مساعد إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة طنطا، والجلسة الرابعة بعنوان "المتغيرات العالمية واثارها على بيئة الأعمال الإدارية"، وترأسها الدكتور مصطفى الكرداوي أستاذ إدارة الموارد البشرية ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث بجامعة دمياط وبمشاركة الدكتور عادل المسدي أستاذ الموارد البشرية والدكتور ياسر القصراوي أستاذ مساعد إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة طنطا.

ينعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هاني الشامي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة دينا عبد الهادي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة بدر مقرر المؤتمر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة والجامعات المصرية والخبراء.

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