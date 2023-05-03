سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 فى البنوك المصرية

يطالع الملايين من المواطنين سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب، حيث أوضحت أسعار صرف العملات الأجنبية وجود استقرار تام في سعر العملة الأمريكية وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي، والذي يحدد مصير الفائدة، حيث يتوقع أن ترتفع بنسبة 25 نقطة أساسية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 مايو 2026 في البنوك المصرية

يمكن متابعة سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 مايو 2026 في البنوك المصرية من خلال شاشة التعاملات المالية وتداول العملات الأجنبية حيث يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب وهى كما يلي:

سجل الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول عملاء بنك المصرف المتحد الدولار في عمليات الشراء بـ 30.85 وفي عمليات البيع بـ 30.95 جنيه.

وصل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعرت إدارة بنك الأهلي المصري الدولار الأمريكي بنحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

قدر بنك مصر الدولار الأمريكي بنحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغ الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك المركزي المصري سجل الدولار نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار الأمريكي في البنك المصري الخليجي نحو 30.85 في عمليات الشراء و30.95 في عمليات البيع.

في بنك قطر الوطني QNB وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجلت العملة الأمريكية نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك بلوم مصر سجلت العملة الأمريكية نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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