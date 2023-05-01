الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود فوزي: الحوار الوطني سيناقش مشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن أهم ما يميز الحوار الوطني، الذي دعت له القيادة السياسية في رمضان 2022 أنه تشاركي لتحديد أولويات المستقبل.

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على قناة "صدى البلد"، ، إلى أن الهدف الرئيسي من الحوار الوطني تحقيق كل ما هو في صالح المواطن.

وأوضح أن الحوار الوطني سيناقش مشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار، مبينًا أن الغلاء أزمة عالمية لا تقتصر على مصر ونحتاج مناقشة سبل الخروج منها.

ولفت إلى أن الحوار سينتج عنه مقترحات تشريعية وسياسات حكومية وقرارات إدارية وسيتم رفع التوصيات مباشرة لرئيس الجمهورية في حال كانت القضية تحظى بالتوافق دون انتظار النتائج النهائية.

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