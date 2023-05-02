الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الصحة: لدينا خطة بديلة لاستقبال القادمين من السودان حال زيادة الأعداد (فيديو)

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن جميع حالات المرضى القادمين من السودان تلقوا الخدمات الطبية اللازمة، ويوجد 4 حالات فقط في العناية المركزة وحالتهم مستقرة، إلى جانب بعض الإخوة السودانيين الذين يحتاجون للغسيل الكلوي.

وأضاف وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مريض سوداني بكي وقال لي ما رأيته في مصر من رعاية لم أره في أي حتة في العالم، لما سألته أتمنى الطاقم ميكونش مقصر، قال أنا جاي هنا كنت ميت، أقدر أتعالج في أي حتة في العالم، لكن ما رأيته في مصر من رعاية لم أره في أي حتة في العالم، وبكى من شدة تأثره".

وأكد وزير الصحة، أن معظم مستشفيات أسوان مستعدة استعدادا كبيرا، لاستقبال الحالات، ومستشفى أبوسمبل، من أكثر من رائعة، وهي أقرب نقطة للمعابر، كما أن هناك خطة بديلة لو احتاجنا محافظة الأقصر وقنا والبحر الأحمر والغردقة، وإذا لزم بعض الحالات فمستشفى معهد ناصر في القاهرة جاهزة أيضًا لاستقبال الحالات".

اقرأ أيضًا:

وزير الصحة: توفير فرق دعم نفسى لاستقبال الأطفال القادمين من السودان

وزير الصحة: اتخذنا الإجراءات اللازمة لمقاومة أى تفشٍ وبائى على حدود السودان

وزير الصحة: السودانيون بكوا من العناية الفائقة التى تلقوها فى مصر

وزير الصحة خالد عبدالغفار السودان استقبال السودانيين عزة مصطفى

مواد متعلقة

وزير الصحة: اتخذنا الإجراءات اللازمة لمقاومة أى تفشٍ وبائى على حدود السودان

وزير الصحة: السودانيون بكوا من العناية الفائقة التى تلقوها فى مصر

وزير الصحة: توفير فرق دعم نفسى لاستقبال الأطفال القادمين من السودان

مراسل القاهرة الإخبارية: مواجهات عنيفة فى عدد من مناطق الخرطوم وراء تصاعد الدخان

القاهرة الإخبارية: دخان كثيف يغطى سماء الخرطوم جراء حريق كبير (فيديو)

خارجية جنوب السودان: الجيش السودانى و"الدعم السريع"وافقا مبدئيًا على هدنة 7 أيام

تفاصيل وفاة الفنان مصطفى درويش.. وتامر أمين يوجه رسالة للجمهور

على جمعة: تجديد الخطاب الدينى مهمة الأمة كلها وليس الأفراد (فيديو)

الأكثر قراءة

جامعة سوهاج تعقد اجتماعاََ لتفعيل بروتوكول التعاون مع شركة مصر للأسمنت بقنا

اجتماع طارئ لاتحاد الكرة لمناقشة مصير كأس السوبر المصرى

أستاذ طاقة: قرارات السيسى تعكس اهتمام القيادة السياسية بالعمال

بالأسماء.. 7 مصابين في حادث تصادم دراجتين ناريتين مع ميكروباص بالقنطرة

"طرق الإسماعيلية" تبدأ أعمال حل المشاكل المزمنة للصرف الصحي في مدينة المستقبل

محافظ القليوبية: تحرير 88 محضر مخالفة في حملة للرقابة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هى أشياء لا تشترى!

نسرين فؤاد

توقيع.. امرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال

تبعات استشهاد الأسير «خضر عدنان».. هل يندلع تصعيد بين إسرائيل وغزة؟

إطلاق صواريخ من غزة.. نتنياهو يعقد جلسة طارئة لتقييم الوضع الأمنى