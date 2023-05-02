وزير الصحة: لدينا خطة بديلة لاستقبال القادمين من السودان حال زيادة الأعداد (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن جميع حالات المرضى القادمين من السودان تلقوا الخدمات الطبية اللازمة، ويوجد 4 حالات فقط في العناية المركزة وحالتهم مستقرة، إلى جانب بعض الإخوة السودانيين الذين يحتاجون للغسيل الكلوي.

وأضاف وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مريض سوداني بكي وقال لي ما رأيته في مصر من رعاية لم أره في أي حتة في العالم، لما سألته أتمنى الطاقم ميكونش مقصر، قال أنا جاي هنا كنت ميت، أقدر أتعالج في أي حتة في العالم، لكن ما رأيته في مصر من رعاية لم أره في أي حتة في العالم، وبكى من شدة تأثره".

وأكد وزير الصحة، أن معظم مستشفيات أسوان مستعدة استعدادا كبيرا، لاستقبال الحالات، ومستشفى أبوسمبل، من أكثر من رائعة، وهي أقرب نقطة للمعابر، كما أن هناك خطة بديلة لو احتاجنا محافظة الأقصر وقنا والبحر الأحمر والغردقة، وإذا لزم بعض الحالات فمستشفى معهد ناصر في القاهرة جاهزة أيضًا لاستقبال الحالات".

اقرأ أيضًا: