وزير العدل يستقبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولى

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، بديوان عام الوزارة، كريستوفر ستيفينز نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والمستشار العام، مارينا ويس المدير القطري بمصر واليمن وجيبوتي، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونادر محمد المدير القطري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوفد المرافق لهما وبحضور مساعدي الوزير لشئون المحاكم المتخصصة، والمرأة والطفل وحقوق الإنسان، والإعلام، وأمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

يأتي ذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي؛ للوقوف على ما تم إنجازه من تعاون مسبق وبحث سبل التعاون المستقبلي.



في مستهل الاجتماع رحب الوزير بالحضور مثمناً ماتم إنجازه من تعاون مسبق بين وزارة العدل والبنك الدولي في المجالات التشريعية ودعم القدرات والتدريب للقضاة، مستعرضاً خطة وزارة العدل في إنجاز الدعاوى والقضايا القديمة المتداولة أمام المحاكم الجنائية، والمدنية، والأسرة، وما تحقق فيها من إنجازات.



كما أشار إلى الإنتهاء من صياغة مبدئية لقانون المرافعات الجديد، والذي يواكب أحدث المعايير الدولية من ناحية إدارة الدعوى وتنفيذ الأحكام، وكذا الانتهاء من قانون المطالبات البسيطة للحيلولة دون تكدس الدعاوى أمام القضاء، وسلط الضوء على ما لحق الشهر العقاري من طفرة طالت بنيته الأساسية والتشريعية على نحو أثر إيجاباً في تقديم خدماته وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات.









ومن جانبه أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي بجهود وزارة العدل الملموسة للارتقاء بالمنظومة القضائية وماتم من إنجاز، مبدياً استعداده لمزيد من التعاون المشترك للبناء على ماتحقق من نجاحات، وسعادته بما تم إنجازه في قانون الإفلاس.

كما تناول الاجتماع تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في عدة محاور أولها تنظيم منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإصلاحات الإعسار وإعادة هيكلة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار (أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة)، وبحضور العديد من وفود الدول العربية والأجنبية والمزمع عقده يوميى 19/ 20 من شهر يونيو، ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط نظراً لأهميته في جذب الأستثمار وتسهيل دخول المستثمرين وخروجهم من السوق المصرية، وزيادة أوجه الدعم في ميكنة المحاكم والربط الإلكتروني ما بين مصلحة الشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال التدريب ودعم قدرات السادة القضاة والمعاونين لهم من المصالح التابعة لوزارة العدل.