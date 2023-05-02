الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة تموينية مُكبرة لمتابعة توافر السلع بأسواق شمال سيناء (صور)

حملة رقابية في شمال
حملة رقابية في شمال سيناء

وجهت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية رقابية على أسواق المحافظة، تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين علي المصيلحي والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقالت أمانى رسلان، مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء، إنه إدارة الرقابة التموينية أطلقت حملة مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين وهيئة الثروة السمكية وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الصحة.

واستهدفت الحملة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة للتأكد من الأوزان والتزام التجار بالاسعار.

كما استهدفت الحملة سوق ومحلات بيع الأسماك للتأكد من استقرارها وتنفيذ تعليمات محافظ شمال سيناء بخصوصها.

وأشارت مديرية التموين في بيان لها، إلى حرصها على توفير كميات كافية للمواطنين من أسماك بحيرة البردويل بالجودة والسعر المناسب للمواطنين ويتم تكثيف المتابعة في المراسي والأسواق لضمان حصول أهالي المحافظة على احتياجاتهم من الأسماك الطازجة.

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مصر سيناء شمال سيناء حملة التموين

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