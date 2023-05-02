الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم 27 ألف ميجاوات

جريدة الدستور

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن أن أقصى حمل، الثلاثاء، بلغ نحو 2700 ألف ميجاوات.

أشار المرصد إلى أنه لم يتم، أمس، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر المرصد في نشرته، اليوم، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 27000 ألف ميجاوات، مقابل 29000 ألف ميجاوات والحمل الأقصى مساء أمس.

كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

مرصد الكهرباء الحمل الأقصي اليوم

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