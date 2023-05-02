الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نقابة أطباء السودان: قوات الدعم السريع نهبت مخزن الدواء المركزي

جريدة الدستور

قالت الدكتورة هبة عمر، رئيس نقابة الأطباء بالسودان، إن الأوضاع في السودان سيئة جدا، منوهة أن العديد من المستشفيات والمراكز الطبية متوقفة حتى هذه اللحظة، نتيجة للاشتباكات العنيفة من قبل ميليشيا الدعم السريع..

وأضافت عمر، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 60 مستشفى بجانب المراكز الصحية والصيدليات متوقفة حاليا، بسبب نهب قوات الدعم السريع للمخزن المركزي للدواء، على حد قولها.

الاشتباكات مازالت متواصلة

وأشارت رئيس نقابة الأطباء بالسودان إلى أن الاشتباكات مازالت متواصلة، وينعكس ذلك بصورة أكبر على المدنيين الأبرياء، منوهة بأن الوفيات تخطت الـ 400 شخص بين المدنيين والجيش.

السودان الميليشيا نهبه المخزن المركزي للدواء نقابة الأطباء بالسودان 60 مستشفى خارج الخدمة

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