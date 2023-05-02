تعديل موعد قمة كأس مصر لسيدات الطائرة بسبب النقل التلفزيوني

قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر تعديل موعد قمة كأس مصر لسيدات الطائرة والتي تجمع بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك بسبب النقل التلفزيوني.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة بالصالة المغطاة أكتوبر الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، قبل أن يتم تأجيلها ساعة ونصف بسبب النقل التلفزيوني لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويقام مساء اليوم، مباراتين ضمن منافسات ثاني مباريات الدور النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023.

ومن المقرر أن يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره فريق الزمالك، في تمام الساعة التاسعة والنصف، في نهائي كأس مصر، وبينما يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي وادي دجلة نظيره الصيد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة.

يذكر أن قد حقق الزمالك الفوز على الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة ”3-1”، وفاز الصيد على وادي دجلة في المباراة الأولى بنتيجة ”3-2”.

ويلتقي كل فريقين في مباراتين حيث أقيمت المباراة الأولى أمس الإثنين، بينما ستقام المباراة الثانية اليوم الثلاثاء، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الخميس الموافق 4 مايو المقبل.

وفاز بالامس فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى إطار أول مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب و الرياضة بأكتوبر " زويل ".

وتحدد يوم 4 مايو للمواجهة الفاصلة فى حالة التعادل.

ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.



وتأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على وادى دجلة فى نصف النهائى والزمالك بالفوز على الصيد، حيث يتنافس دجلة والصيد على المركزين الثالث و الرابع.

وقد تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك إلى الدور نصف النهائى عقب الفوز على نظيره سبورتنج فى دور الثمانية، بينما تأهل الأهلى عقب الفوز على هليوبوليس، وتأهل الصيد عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل وادى دجلة عقب تحقيق الفوز على الشمس.