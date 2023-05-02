حريق شقة فى حدائق الأهرام

سيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام، وتم إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام.

من جانبه، دفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات، تبين أن الحريق وقع داخل شقة سكنية بمنطقة 58. البوابة الأولى حدائق الأهرام.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المنازل المجاورة، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.