الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"منهجية البحث العلمى" دورة تدريبية بجامعة قناة السويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظم صباح اليوم الثلاثاء، مركز النشر الدولي بجامعة قناة السويس دورة تدريبية بعنوان "منهجية البحث العلمي" تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة المركز، وإشراف الدكتور جمال المصرى مدير مركز النشر الدولي، وحاضر فيها الدكتورة إلهام على الخواص عضو مركز النشر الدولي ورئيس وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي.

تنمية القدرات البحثية 

وأوضح الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، أن الدورات التدريبية التي ينظمها مركز النشر الدولي بالجامعة تهدف إلى تنمية القدرات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا، وذلك للتدريب على أساليب وفنيات البحث العلمي، والمهارات البحثية الحديثة للنشر الدولي.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة، إلى أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن سلسلة الدورات التي ينظمها المركز فى مجال الإحصاء وطرق البحث وأخلاقيات البحث العلمي.

وأكد الدكتور جمال المصري، مدير المركز، أن النشر الدولي يعد النافذة التي تطل بها الجامعة على أحدث ما وصل إليه العالم في البحث العلمي، فنعرف منها ويعرفُنا منها، موضحًا أن المركز يقدم الاستشارات والعديد من الخدمات، عن طريق خبراء متميزيين من أعضاء هيئة التدريس من داخل مصر وخارجها.

وقد تناولت الدكتورة إلهام الخواص فى محاضرتها تعريف منهجية البحث العلمي وأنواعه.

كما شرحت كيفية جمع وتحليل البيانات الخاصة بدراستهم، وتحدثت عن الفرق بين البيانات والإحصاء، وقدمت نصائح عن كيفية الكتابة الأكاديمية، والممارسات الجيدة للحد من الانتحال وتحليل الاقتباس وكيفية اختيار المجلة المناسبة للنشر.

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