بـ20 ألف جنيه استرليني.. عرض رأس فرعوني محنط عمره 2800 عام للبيع

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن رأسا محنط تعود إلى مصر الفرعونية، نادرة للغاية عمرها 2800 عام كانت محفوظة في خزانة في مقاطعة أوكسفوردشاير لمدة قرن، معروض للبيع بسعر يبلغ 20 ألف جنيه إسترليني.

وتابعت أن الرأس وصلت إلى المملكة المتحدة، من خلال جندي بريطاني في الحرب العالمية الأولى، وتم وضع القطعة الفنية النادرة في الخزانة لعقود من الزمن، وتم تقدير عمره بأنه كان موجود بين عامي 800 و 750 قبل الميلاد.

- عرض الرأس للبيع

وأفادت الصحيفة أن الجندي الذي لم يذكر اسمه سلم الرأس للسلطات البريطانية التي وضعتها في صندوق زجاجي وعرضتها للجمهور، ولكن الزوار كانوا يخشون النظر إليها ما دفع المسؤولين في أوكسفوردشاير إلى وضعها في الخزانة.

وتابعت أن الرأس يتم بيعها الآن من قبل أحد أحفاد الجندي، الذي اختار عدم الكشف عن هويته، وقال البائع المجهول في أوكسفوردشاير: "لقد تم الاحتفاظ به في خزانة لأنه ليس فنجان شاي متاح للجميع".

وأضاف: "سيكون من المثالي أن تذهب إلى مكان يمكن دراستها فيه وتقديرها، آمل أن يعرف المتحف تاريخ الكربون والأهمية التاريخية، وتابع إذا لم يتم بيعها، فمن المحتمل أن أقرضها لمتحف حيث يمكن عرضها على أي حال".

وأوضحت الصحيفة أن الرأس سيباع في مزاد Swan Fine Art ، الذي يقع مقره في Tetsworth، وقال ماثيو هال المتخصص في "Swan Fine Art"، "من النادر جدًا رؤية رأس مومياء مصرية من العالم القديم في مزاد علني، لا سيما قطعة تتمتع بهذا الحفاظ الرائع".

وبحسب الصحيفة يُعتقد أن المومياوات القديمة قد تم حفظها بشكل طبيعي عن طريق دفنها في رمال الصحراء الجافة ولم يتم معالجتها كيميائيًا، حيث كان الفراعنة المصريون يحنطون جثامين موتاهم وخصوصًا الحكام ودفنوا في مقابر متقنة.

وتابعت غالبًا ما تلقى أعضاء النبلاء والمسؤولون نفس المعاملة، من حين لآخر، كان الناس العاديون يفعلون ذلك أيضًا، ولكن نظرًا لأن العملية كانت باهظة الثمن، فقد كان بعيدًا عن متناول معظم الناس.