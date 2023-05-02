وزير الزراعة يؤكد أهمية الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال التعاونيات

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة التجارية الألمانية بالقاهرة والوفد المرافق له، وبحث معه سبل التعاون المشترك بين الوزارة والغرفة.

وأكد "القصير" على أهمية الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال التعاونيات، وكذلك مجال استصدار شهادات الكربون وآلية حساب وتقدير البصمة الكربونية للمنتجات الزراعية والتي ستعتبر مصدر دخل إضافي لمنتجي المحاصيل الزراعية وللقائمين على الأنشطة الزراعية.

ومن جانبه أكد "نوتر" أن الغرف التجارية الألمانية تعد من أقدم الغرف التجارية على مستوى العالم، حيث تم تأسيسها منذ أكثر من ٧٢ سنة ويمثلها نحو ١٥٠ مكتب في أكثر من ٩٣ دولة على مستوى العالم.

وأشار إلى إمكانية قيام الغرفة التجارية بالقاهرة بتقديم كافة أشكال الدعم الفني للجانب المصري في المجالات التى طرحها وزير الزراعة.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.