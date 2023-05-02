قصة الرداء الذهبي الذي سيرتديه الملك تشارلز فى حفل تتويجه

سيرتدى الملك تشارلز فى حفل تتويجه جلباب ذهبي يشبه أزياء الكهنة في تقليد يعود إلى قرون مضت، كما يرتدي الملك طبقات من الأثواب المتلألئة المستوحاة من الملابس الكهنوتية القديمة خلال مراسم التتويج في القاعات المقدسة بوستمنستر أبي.

أثناء التنصيب سيرتدي الملك تشارلز Supertunica وهو معطف طويل بأكمام ذهبية صنع لجده الأكبر الملك جورج الخامس في عام 1911، وتم ارتداء هذا الثوب في كل تتويج متتالي، بما في ذلك الملكة إليزابيث الثانية.

الرداء مصنوع من القماش الذهبي ويزن حوالي 2 كجم ومطرز بالأرابيسك والزخارف الزهرية، وأكدت كارولين دي جيتوت نائبة مساح أعمال الملك الفنية في Royal Collection Trust وفقا لموقع ذا ناشونال على الأهمية التاريخية لهذه الملابس مشيرة إلى دورها المقدس خلال جزء التنصيب من التتويج، وقالت: "جلالة الملك يتبع هذا التقليد المتمثل في إعادة ارتداء هذه الملابس القديمة والتاريخية".

فوق Supertunica سيرتدي الملك تشارلز عباءة بطول الأرضية تسمى Imperial Mantle والتي صُنعت من أجل جورج الرابع في عام 1821، حيث يرمز هذا الوشاح الذي يبلغ وزنه من 3 كجم إلى 4 كجم إلى الطبيعة الإلهية للملكية ومزين بزخارف ملونة.

سيلعب أمير ويلز دورًا في حفل التتويج من خلال مساعدته في وضع العباءة على والده، بعد التتويج سيضاف تاج سانت إدوارد 2.23 كيلوجرام إلى ملابس الملك، ويذكر أنه عادة ما يتم تخزين الثياب التاريخية في برج لندن وتشكل جزءًا من شعارات التتويج.

في حين أن الملوك المعاصرين أعادوا استخدام هذه الملابس تقليديًا، إلا أنهم يتلقون عادةً أحزمة سيف تتويج جديدة وقفازات التتويج للحفل، وفي خطوة نحو الاستدامة والكفاءة اختار تشارلز إعادة استخدام الحزام والقفاز الذي كان يرتديه جده جورج السادس.



ويختتم الحفل بخلع تشارلز للجلباب الكهنوتي والتحول إلى رداء الملك جورج السادس الأرجواني ليغادر كنيسة وستمنستر.