الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: زيادة الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر بمختلف القطاعات

زيارة رئيس الوزراء
زيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر

أبرزت "آراب نيوز"، توقيع مصر أكبر حزمة استثمارية لها على الإطلاق مع اليابان بهدف دعم خطتها لتطوير النقل.
وأشارت الصحيفة، إلى توقيع مصر على أكبر حزمة استثمارية لها على الإطلاق مع اليابان، الأحد، بهدف دعم خطتها لتطوير النقل.

وستستخدم الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها 100 مليار ين (734 مليون دولار)، لتمويل توسعة مترو القاهرة، وهي قطعة أرض تمتد 30 كيلومترًا من شأنها أن تربط مدينة السادس من أكتوبر في مصر بهضبة الجيزة.

ووقع الاتفاق خلال منتدى أعمال بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الياباني فوميو كيشيدا.

إلى جانب مساهمة طوكيو في توسيع خدمة مترو القاهرة، بلغ إجمالي الاستثمارات اليابانية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا حتى الآن 3 مليارات دولار في أكثر من 18 مشروعًا في إطار أهداف التنمية المستدامة في مصر، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

وصل كيشيدا إلى مصر يوم السبت في بداية جولة أفريقية تشمل أربع دول تركز على العلاقات التجارية بين بلاده ومصر وغانا وكينيا وموزمبيق.

كما عقد رئيس الوزراء الياباني اجتماعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث سبل تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة الاستثمارات اليابانية في مختلف القطاعات.

على مدى السنوات الخمس الماضية، بلغ التبادل التجاري بين البلدين 1.3 مليار دولار.

وزادت الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر بنسبة 52 في المائة في عام 2021 مع ما يقدر بنحو 87 شركة تعمل في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

أظهرت بيانات رسمية أن قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر زادت بنسبة 98.7 في المائة، لتصل إلى 73.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 37.1 مليون دولار في العام السابق.

وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض حجم التجارة بين البلدين بنسبة 26.3 في المائة إلى 1.1 مليار دولار في عام 2022.

صدرت مصر بضائع بقيمة 260.8 مليون دولار إلى اليابان في عام 2022، شملت الوقود والمعادن والفواكه ومنتجات الحديد والصلب والسجاد وأعلاف الحيوانات.

استوردت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا سلعًا بقيمة 888.5 مليون دولار من اليابان خلال نفس فترة الـ 12 شهرًا، بما في ذلك الغلايات والآلات والمعدات والأدوات الميكانيكية، وكذلك السيارات والجرارات والدراجات والمنتجات الصيدلانية.

3 مليارات دولار 30 مليون دولار الاستثمارات اليابانية الاستثمار في مصر التنمية المستدامة

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