4 مصابين بخلافات على الميراث في مشاجرة بسوهاج

​​​​أصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة بمشاجرة على الميراث بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطاراً من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة جهينة بوجود مشاجرة ومصابين بناحية جهينة الشرقية دائرة مركز جهينة.

وعلى الفور تبين أن طرفيها كل من طرف أول "محفوظ ع م م سن 50 عاما مدرس 00 مصاب طلق ناري بالقدم اليسرى وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وطرف ثان "أحمد ع م م، سن 55 عاما، مزارع مصاب بجرح قطعي باليد اليمني [شقيق الطرف الأول] وتم نقله للمستشفى المركزي، وحمزة أ ع م سن 17 طالب، مصاب برش خرطوش بالساقين، وخالد أ ع م سن 15 طالب مصاب بجرح رضي بفروة الرأس [نجلي الأول] وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

الطرفان يقيمان بذات الناحية وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول [فرد خرطوش محلي الصنع] وبحوزة الأول من الطرف الثاني [فرد روسي محلي الصنع] وتبادلا الاتهامات باعتداء كل منهما على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة كانت بحوزتهما مما نتج عنه الإصابات المشار إليها بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية آلت إليهما بالميراث وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.