الزمالك يعلن اعتذاره عن خوض السوبر أمام الأهلى

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في اجتماع مجلس الإدارة عن موقف النادي من لقاء السوبر المحلي أمام النادي الأهلي المقرر له يوم الجمعة المقبل 5 مايو، في أبوظبي.



وأكد رئيس نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة قرر الاعتذار عن عدم المشاركة في لقاء السوبر المحلي أمام الأهلي.



وقال منصور: "نأخد قرارتنا وفقا لأمرين مصلحة بلدي ومصلحة وكرامة النادي لأننا مجلس منتخب من قبل الجمعية العمومية".



وأضاف رئيس القلعة البيضاء قائلاً: "مجلس الإدارة قرر أنه إذا صدر قرار من لجنة التظلمات بإيقاف كهربا فالفريق مستعد للسفر إلى الإمارات لخوض لقاء السوبر المحلي، ولا نخشى أحد، وكهربا شارك أمام صن داونز وفريقه خسر بخماسية، والفكرة في قيمة العدل".



يذكر أن لجنة الاستئناف (التظلمات) برئاسة المستشار عادل الشوربجى، وعضوية كل من المستشار محمود علاء الدين، المستشار عمر الفاروق إسماعيل، انتهت من نظر الاستئنافات الأربعة المقدمة من النادى الأهلى واللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) ونادى الزمالك بشأن العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط والقيم والأخلاق باتحاد الكرة.

كما ناقشت اللجنة أيضًا الدعوى القضائية المستعجلة رقم 48268 أمام القضاء الإدارى بالطعن على تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق والقرارات الصادرة منها.

وقررت اللجنة وقف نظر الاستئنافات الأربعة وكذلك القرارات المطعون عليها الصادرة من قبل لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد لها جلسة 14 / 5 / 2023 في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء إدار.