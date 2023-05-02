الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الشرطة الأمريكية: ملاحقة رجل متهم بقتل 5 أشخاص بينهم طفل في تكساس

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

قالت السلطات في ولاية تكساس الاثنين أنّها تلاحق رجلاً متهما بقتل5 أشخاص بينهم طفل يبلغ 8 سنوات، وذلك بعد اعتراضهم علي  ممارسته الرماية بالبندقية في حديقة منزله، حيث يشارك أكثر من 200 شرطي محلي وفدرالي في عملية البحث عن الرجل وهو مكسيكي يدعى فرانشيسكو أوروبيزا، في الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

وعرضت السلطات جائزة مالية قدرها 80 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تتيح الوصول إلى هذا الرجل، الذي يوصف بأنه خطير.

ويشتبه بأنّ الرجل البالغ 38 عاماً فتح النار، ليل الجمعة- السبت، داخل منزل في كليفلاند، فقتل 5 أشخاص جميعهم من هندوراس تتراوح أعمارهم بين 8 و31 عاماً.

وبحسب السلطات المحليّة فإنّ الرجل كان يتدرّب على الرماية في حديقة منزله، حين طلب منه جيرانه التوقف عن إطلاق النار لكي يتسنّى للرضيع النوم.

وأضافت  السلطات المحلية، إن المسلّح دخل منزل جيرانه وراح يطلق النار في تصرّف "أشبه بالإبادة" إذ اطلق النار على رؤوس عدد من سكّان المنزل.

وفي الولايات المتّحدة يتخطّى عدد الأسلحة الفردية عدد السكان، علماً بأنّ أكثر من 130 شخصاً يقضون يومياً من جرّاء تلك الأسلحة النارية، أكثر من نصف هؤلاء انتحاراً.

ومنذ اسبوع قالت الشرطة الأمريكية إن 9 مراهقين أصيبوا بإطلاق للنار عقب حفل موسيقي شرق ولاية تكساس الامريكية. 

وأضافت الشرطة أن إطلاق النار اندلع بعد منتصف الليل بقليل بمنزل في مدينة جاسبر بولاية تكساس. .

وأفاد مكتب قائد شرطة جاسبر بأن جميع الضحايا أصيبوا بجروح لا تعتبر مهددة للحياة، وفقا لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية. 

شرطى عملية إطلاق نار البحث تكساس

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