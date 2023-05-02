الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إسلام إبراهيم يكشف عن مواقف إنسانية من حياة مصطفى درويش

مصطفى درويش
مصطفى درويش

تحدث الفنان إسلام إبراهيم، عن العلاقة التي جمعته بالفنان الراحل مصطفى درويش، والمواقف الإنسانية التي قام بها لمساعدة زملائه.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إنه يعيش صدمة كبيرة بعد سماعه لخبر وفاته، مؤكدًا أن مصطفى درويش كان شخصًا طيبًا وشهم وجدع، وأنهما حقق نجاحات كثيرة معًا.

جنازة مصطفى درويش تكشف عن حب الناس له

وتابع، أن جنازة مصطفى درويش تكشف عن حب الناس له؛ لأنه ليس مهمًا أن يكون الإنسان مشهورًا قدر ما يكون محبوبًا. 

وكشف أن الفنان الراحل كان له موقفًا إنسانيًا مع الفنان شريف دسوقي، وقت أزمة مرضه، فقد كان أكثر شخص في ضهره ويطمئن عليه وهو بعلاقاته كان يقوم بأشياء لا يقدر عليها غيره، مؤكدًا أنه كان قد رشح لعمل مع الفنانة دنيا سمير غانم، وتعرض لأزمة لتضارب أوقات تصويره مع موعد تصوير عمل آخر، وعندما اشتكى لمصطفى درويش كان يقوم هو بالحديث مع المخرجين لحل الأزمة وكأن الدور له.

وتابع: "مصطفى درويش، مطعمه كان تقريبًا فاتحه لله وكان يخرج وجبات ويفعل خير كثير، وربنا يجعله في ميزان حسناته". 

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