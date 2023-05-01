"التعليم" تصدر خطابًا بشأن فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، لجميع المديريات التعليمية بشأن فتح الموقع الإلكتروني أمام طلاب الدبلومات الفنية لطلاب المنازل والعمال لتسجيل استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بداية من 10 مايو وحتى 14 مايو الجاري.

ونص الخطاب، على أنه نظرا لانتهاء موعد تسليم استمارات التقدم وسداد الرسوم المقررة للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية لكافة لجان النظام والمراقبة المختصة لجميع النوعيات بالتعليم الفني يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٧، لضمان حسن سير العمل بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة من ناحية إعداد إخطارات أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للامتحان:

- توزيع الطلاب على لجان سير الامتحان التحريرية والعملية.



- توفير الخدمات الخاصة بالامتحانات العملية للطلاب تجهيز أوراق الأسئلة بالمطبعة السرية لامتحانات الدبلومات الفنية طبقا للعصر الوارد إليها من لجان النظام والمراقبية المختصة)، ونظرا لوجود أعداد من طلاب المنازل والعمال والذين لم يتقدموا حتى تاريخه ويرغبون في التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها (صناعي- زراعی - تجاری - فندقى) هذا العام ٢٠٢٢/٢٠٢٣م .

وشدد الخطاب، بضرورة التفضل باتخاذ اللازم نحو التنبيه المشدد لجميع مدارس التعليم الفني بنوعياتها (صناعي- زراعی - تجاری - فندقى)، والتابعة لمديريتكم الموقرة بما يلي:

_تقرر فتح الموقع الإلكتروني وتسليم استمارات التقدم لطلاب الدبلومات الفنية الذين لم يتقدموا حتى تاريخه اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/۱۰ وحتى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣م، /٥/١٤ كآخر موعد للتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م .

_التنبيه على المدارس التابعة لكم بعدم إرسال استمارات تخص الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعيات التعليم الفنى إلى لجان النظام والمراقبة بعد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٥/١٤، واعتبار هذا الموعد آخر موعد للتقدم باستمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام ٢٠٢٣.