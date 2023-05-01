الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مجدي البدوي: الإصلاح التشريعي والسياسي أهم أهداف الحوار الوطني

مجدي البدوي
مجدي البدوي

قال مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات بالحوار الوطني، إن الدولة تتجه نحو التصنيع المحلي والاعتماد على الصناعة الوطنية.

وأضاف “البدوي” خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الهدف من الحوار الوطني هو تحقيق الإصلاح التشريعي والسياسي.

فئات جديدة لم تضاف لقانون العمل

وطالب “البدوي” بالاهتمام بملف التدريب المهني وتحويله لمشروع قومي، مُشيرًا إلى أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع الأنماط الوظيفية الجديدة، مؤكدًا أن مصر دولة مصدرة للعمالة ولذا لابد من تدريبهم بشكل جيد، ويوجد ملف هام للعمالة غير المنتظمة بالحوار الوطني.

مجدي البدوي الرئيس عبدالفتاح السيسي إصلاح تشريعات سياسيات مطالب فئوية قانون العمل سياسة التصنيع

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