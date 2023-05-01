حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدرجات النارية بالقاهرة

قررت جهات التحقيق فى بولاق أبو العلا الجزئية، حبس تشكيل عصابى مكون من شخصين، تخصص في سرقة الدرجات النارية بالقاهرة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

ونجحت قوات الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" واعترفا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.