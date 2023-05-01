يبحث عشاق الدوري الإنجليزي حاليًا عن موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في قمة الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وتجذب القمة المنتظرة أنظار المشاهدين مما يحمله ديربي لندن من إثارة في المباريات بالسنوات الأخيرة، كما أن أرسنال يسعى لمواصلة مطاردة مانشستر سيتي على لقب البريميرليج.

ويقع أرسنال في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة في ترتيب الدوري.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي والقنوات الناقلة

وستلعب مباراة أرسنال وتشيلسي مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “الإمارات”.

وتذاع المباراة على قنوات بين سبورت عبر قناة "beIN Sports HD 1 Premium".

واعتلى أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي في أغلب فترات الموسم، لكنه فقد الصدارة إثر فوز مانشستر سيتي على فولهام 2 - 1 أمس الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وحقق مانشستر سيتي ثمانية انتصارات متتالية في الدوري من بينها انتصاره على أرسنال 4 - 1 في الأسبوع الماضي، ليقترب من التتويج بلقبه الخامس في الدوري خلال آخر ستة أعوام.

أما أرسنال، فقد حصد ثلاث نقاط فقط خلال آخر أربع مباريات لكنه ضمن بالفعل التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد أن غاب عن البطولة طوال ستة مواسم.

ورغم أن مانشستر سيتي أصبح الآن المرشح الأوفر حظا للتتويج بالدوري الإنجليزي، يهدف أرتيتا إلى إعادة أرسنال لمستواه المعهود اعتبارا من المباراة المقررة أمام تشيلسي غدا الثلاثاء، وقد أكد رفضه لاعتبار أن أرسنال بات خارج المنافسة على اللقب.

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