تخصيص مقر لنادى العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية

‎اجتمعت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الاثنين، مع أعضاء مجلس إدارة نادي العاملين بالمديرية.

وهنأت « الشريف» أعضاء مجلس إدارة نادي العاملين بالمديرية بالانتهاء من إجراءات تخصيص مقر نادي العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ومقره بالناصرية التابع لحي العامرية غرب المدينة.



وأعلنت وكيل الوزارة، أن العضوية بنادي العاملين بالمديرية، ستكون للعاملين وأسرهم أيضًا، كما تطرقت خلال الاجتماع لمناقشة آخر المستجدات.

كما أجرت وكيل الوزارة، جولة تفقدية مفاجئة بالإدارات، وفروع الشباب للإطلاع على آخر المستجدات، وسير العمل داخل ديوان عام المديرية، فى إطار الحرص على متابعة ما يتم بداخل ديوان عام المديرية، وكذا الاستماع إلى آخر المستجدات داخل الإدارات وفروع الشباب.

واستمعت خلال الجولة من العاملين على ما يتم تنفيذه من أنشطة وفاعليات، كما قامت بتقديم التوجيهات اللازمة؛ لتحسين سير العمل بالإدارات والفروع.



يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالعاملين فى كافة المجالات ورعايتهم ورعاية أسرهم اجتماعيًا.