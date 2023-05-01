وزيرة الهجرة تستعرض جهود الحكومة لتقنين أوضاع المصريين العائدين من السودان

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء، شهد استعراضًا لجهود الدولة لإعادة أبنائها من السودان.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الاجتماع شهد الوقوف على إجراءات إعادة الأجانب إلى أوطانهم، وكذلك خطوات إعادة المصريين لحياتهم الطبيعية في مصر.

توجيهات في كيفية تذليل كل العقبات

وتابعت، أن وزارة الهجرة كان منوطًا بها التواصل المباشر مع أعضاء الجالية المصرية في الخرطوم والمدن الأخرى منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث في السودان، مشيرة إلى أنه تمت الاستعانة بمجموعة من الشباب القيادي لتنظيم وصول أبنائنا لأماكن الإجلاء في السودان.