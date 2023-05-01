الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الهجرة تستعرض جهود الحكومة لتقنين أوضاع المصريين العائدين من السودان

السفيرة سها جندي،
السفيرة سها جندي،

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء، شهد استعراضًا لجهود الدولة لإعادة أبنائها من السودان.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الاجتماع شهد الوقوف على إجراءات إعادة الأجانب إلى أوطانهم، وكذلك خطوات إعادة المصريين لحياتهم الطبيعية في مصر.

توجيهات في كيفية تذليل كل العقبات

وتابعت، أن وزارة الهجرة كان منوطًا بها التواصل المباشر مع أعضاء الجالية المصرية في الخرطوم والمدن الأخرى منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث في السودان، مشيرة إلى أنه تمت الاستعانة بمجموعة من الشباب القيادي لتنظيم وصول أبنائنا لأماكن الإجلاء في السودان.

وزيرة الهجرة رئيس الوزارء العائدين تذليل كل العقبات أعضاء الجالية أماكن الإجلاء

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تكشف عن عمر أصغر عائد من السودان

وزيرة الهجرة: مصر تقف فى صف أولادها ولا تتركهم أينما كانوا

جهود وزارة الهجرة فى الأزمة السودانية منذ بدايتها وحتى الآن

"دايمًا فى ضهركوا".. الهجرة تكشف رسالة الدولة للمصريين بالسودان

الأكثر قراءة

"نوبة ضحك" فى جنازة مصطفى درويش تثير الغضب.. حقيقة الصورة المؤسفة

"كهربا" يمنع لاعبى الزمالك من السفر للإمارات

وفاة الفنان مصطفى درويش وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر

جنايات الإسكندرية تُعاقب 4 متهمين بضرب أحد الأشخاص حتى الموت

"185 جنيها".. رسوم خصم الانتقال بين شرائح استهلاك الكهرباء لماذا؟

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الدكتور حسام عبدالغفار لندبه مساعدًا لوزير الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي