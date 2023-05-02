إحالة طالب جامعى للجنايات لتهديده أبا وابنته بنشر صورة مخلة لها

أحالت النيابة العامة بالجيزة، طالبًا جامعيًا للمحاكمة أمام الجنايات، على خلفية اتهامه بتهديد أب وابنته بنشر صورة خادشة للشرف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أن المتهم طالب جامعي هدد کتابة أبًا وابنته، بإفشاء ونشر صورة شخصية خاصة بها، ونسبة أمور مخدشة بالشرف لها، وكان هذا التهديد مصحوبًا بطلب وتكليف بأمر هو دفع مبلغ مالي.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم تعمد استعمال برنامج معلوماتي وتقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير هي الصور الخاصة بالطفلة لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة وإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتبارها وشرفها.