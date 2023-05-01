استشارى أممى: استبدال الدولار بعملة أخرى دوليًا أمر صعب التنفيذ

قال باسم حشاد، الاستشاري بالأمم المتحدة، إنه لا يوجد ما يمنع دول العالم من التحول إلى عملة أخرى بديلة عن الدولار، مؤكدًا أنه من الناحية العملية فإن الدولار هو عملة اللغة التجارية حول العالم، بمعنى أن 60% من احتياطي البنوك المركزية حول العالم تعتمد عليه.

الدولار الأمريكي

وأكد حشاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن 40 % من حجم التجارة العالمية تعتمد بشكل أساسي على الدولار، لذا فإن استبدال الدولار بعملة أخرى للتعامل الدولي أمر صعب التنفيذ.

ضعف اقتصاديات الدول

وأضاف أنه لا يوجد عائق فني في استبدال الدولار بعملة أخرى ولكن اقتصاديات الدول الآن غير مستعدة لهذا القرار على الإطلاق، ولهذا فرض الكلمة العليا في هذا الأمر يحتاج إلى قوة عالمية لا مثيل لها.