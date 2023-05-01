الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى أممى: استبدال الدولار بعملة أخرى دوليًا أمر صعب التنفيذ

الدولار
الدولار

قال باسم حشاد، الاستشاري بالأمم المتحدة، إنه لا يوجد ما يمنع دول العالم من التحول إلى عملة أخرى بديلة عن الدولار، مؤكدًا أنه من الناحية العملية فإن الدولار هو عملة اللغة التجارية حول العالم، بمعنى أن 60% من احتياطي البنوك المركزية حول العالم تعتمد عليه.

الدولار الأمريكي 

وأكد حشاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن 40 % من حجم التجارة العالمية تعتمد بشكل أساسي على الدولار، لذا فإن استبدال الدولار بعملة أخرى للتعامل الدولي أمر صعب التنفيذ.

ضعف اقتصاديات الدول

وأضاف أنه لا يوجد عائق فني في استبدال الدولار بعملة أخرى ولكن اقتصاديات الدول الآن غير مستعدة لهذا القرار على الإطلاق، ولهذا فرض الكلمة العليا في هذا الأمر يحتاج إلى قوة عالمية لا مثيل لها.

استشاري بالأمم المتحدة باسم حشاد القاهرة الإخبارية المراقب استبدال الدولار عالميا

الأكثر قراءة

وفاة الفنان مصطفى درويش وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر

شعبة الذهب توضح أسباب ارتفاع سعر المعدن الأصفر وتوجه نصيحة للمواطنين

"185 جنيها".. رسوم خصم الانتقال بين شرائح استهلاك الكهرباء لماذا؟

مدبولى يوجه بسرعة صرف بدل الانتقال للوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية

"زيادة الرواتب" أبرز مطالب العاملين في "مصر للألومنيوم" بعيد العمال

انهيار شقيق الفنان مصطفى درويش فى تشييع جثمانه بمسجد الحصرى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي