الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. فتوح أحمد ضيف "واحد من الناس" على قناة الحياة

فتوح أحمد وعمرو الليثي
فتوح أحمد وعمرو الليثي

يستضيف الإعلامى عمرو الليثي، الليلة، الفنان فتوح أحمد، على شاشة الحياة فى حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" وذلك في الساعة العاشرة مساءً.

ويكشف عن العديد من الأسرار والكواليس خلال رحلة فنية تحمل 190 عملًا ما بين تليفزيون وسينما ومسرح، ويتحدث عن أصوله الصعيدية وتأثيرها على مشواره الفني.

كما يكشف عن علاقته بالفنانة نسرين ووالدتها، ويتحدث عن ذكرياته مع مسلسل "ليالى الحلمية"، وسر تشاؤمه من مسلسل "ذئاب الجبل"، كما يتحدث فتوح عن تجربته كرئيس البيت الفنى للمسرح، وكيف أقنع الفنان يحيى الفخرانى بالعودة للمسرح تانى ويقدم ليلة من ألف ليلة على مسرح الدولة.

شارك الفنان فتوح أحمد في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "جعفر العمدة" للنجم محمد رمضان، وحقق مسلسل "جعفر العمدة" خلال عرضه في شهر رمضان المنقضي نجاحًا كبيرًا وتصدر الترند في مصر والدول العربية والأوروبية، ونال العمل وصناعه إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد كما تصدر ترند مواقع البحث الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

و"جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، جوري بكر، طارق النهري، تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

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