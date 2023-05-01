مبعوث أممى: مفاوضات فنية لضمان وقف إطلاق النار بالسودان

قال المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرثيس، الإثنين، إن الحديث جار عن مفاوضات فنية لضمان وقف إطلاق النار.

وبحسب وكالة اسوشتيد برس الأمريكي، أوضح المبعوث الأممي للسودان: "لا نتحدث عن مفاوضات سياسية، حاليًا، بين طرفي الأزمة، كما أن هناك إدراكًا أكبر لدى طرفي الأزمة بضرورة الحل، لافتًا إلى أن صوت الرصاص أعلى من صوت العقل في السودان حاليًا.

أضاف المبعوث الأممي للسودان، لا تنافس بين مبادرة إيغاد والمبادرة السعودية الأميركية، كما ان المفاوضات الحل في السودان ستجري على الأرجح في المملكة السعودية.

في التفاصيل، قال مسئول كبير في الأمم المتحدة، الإثنين، إن الجنرالات المتحاربين في السودان وافقوا على إرسال ممثلين للمفاوضات، ربما في المملكة العربية السعودية، حتى في الوقت الذي اشتبك فيه الجانبان في العاصمة الخرطوم على الرغم من تمديد آخر لمدة ثلاثة أيام. وقف إطلاق نار هش.

أضاف فولكر بيرثيس لوكالة أسوشيتيد برس إنه إذا اجتمعت المحادثات، فسوف تركز في البداية على إرساء وقف إطلاق نار "مستقر وموثوق" يراقبه المراقبون المحليون والدوليون ومع ذلك، حذر من أنه لا تزال هناك تحديات في إجراء المفاوضات.

وأدت سلسلة من الهدنات المؤقتة خلال الأسبوع الماضي إلى تخفيف حدة القتال في بعض المناطق فقط، بينما استمرت المعارك الشرسة في أماكن أخرى، مما أدى إلى نزوح المدنيين من منازلهم ودفع البلاد إلى مزيد من الكارثة.

كما تحاول المنظمات الإنسانية إعادة تدفق المساعدة إلى بلد يعتمد فيه قرابة من ثلث السكان البالغ عددهم 46 مليون نسمة على المساعدات الدولية حتى قبل اندلاع العنف.

قالت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة يوم، الإثنين، إنها أنهت التعليق المؤقت لعملياتها في السودان الذي تم وضعه بعد مقتل 3 من أعضاء فريقها في منطقة دارفور التي دمرتها الحرب في وقت مبكر من القتال.