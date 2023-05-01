"زكي" يطالب بضرورة فصل قانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية عن قانون الإدارة المحلية

طالب قال الدكتور أيمن مرسي زكي، القيادي بالتيار الإصلاحي الحر، بضرورة فصل قانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية عن قانون الادارة المحلية لتمارس مهامها باستقلالية، ليتمكن من أداء دوره الرقابي، كما أن هذا القانون سيحتاج لأكثر من إصدار فتجربة اللامركزية في مصر تحتاج لحل المعضلات التى تعيق التنمية السياسية والجمهورية الجديدة.

وأكد ان قانون الإدارة المحلية أحد القوانين المكملة للدستور يحتاج لحوار مجتمعي ضخم، مثمنا دعوة الرئيس للحوار الوطنى للنقاش على كل الموضوعات التى تهم المجتمع.

وأشار، إلى أن مشروع القانون المطروح بمجلس النواب منذ سنوات يحمل المحافظ المسئولية الكبيرة ويحدد من استقلالية الوحدات المحلية فتمويلاتها بنسبة 70%، من الدولة ولابد من منحها الفرصة في تنمية مواردها وتحديها وحرية التصرف في انفاقها على البنود ذات الأولوية، كما أن التقسيمات الادارية موروثة من عهد محمد علي وهي تقسيمات ادارية مفصلة للانتخابات كما أن المعايير لإنشاء الوحدات المحلية غائبة وغير واضحة.

وأكد على أهمية أن يخرج القانون يفي بالاستحقاقات الدستورية ويتوافق مع طبيعة المجتمع المصري.

وواصلت مؤسسة «الدستور» تنظيم سلسلة ندواتها حول الحوار الوطني والسماع لمقترحات مختلف القوى السياسية حول القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية» بالحوار الوطني.

واستضافت «الدستور» اليوم، قيادات التيار الاصلاحي الحر، للسماع لمقترحاتهم فيما يخص قضايا لجان المحور السياسي بالحوار الوطني.

شارك في الندوة قيادات أحزاب التيار الإصلاحي الحر وهم: ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ود. هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد ود.روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى.

وتحدث في الندوة قيادات الـ4 أحزاب وهم: د. عمرو نبيل وهشام عبد العزيز واحمد عبد القادر ود ايمن مرسى وعلاء مصطفى واحمد محسن قاسم وحسن هجرس وحسام عطفت ومحمد اسماعيل ومؤمن راشد وسعد الجمل، بجانب عدد من ممثلي الأحزاب الأربعة.