عمرو نبيل: "نحتاج لحوكمة التنمية السياسية وخطة للإصلاح الإدارى"

قال الدكتور عمرو نبيل، القيادي بالتيار الإصلاحي الحر، إننا كقوي سياسية نحتاج استغلال الفرصة المتاحة وخاصة أن لدينا رئيسا مستقلا غير محسوب على طرف سياسي، وهى فرصة كبيرة للجميع فنحن نتحدث عن حوار سياسي دعا إليه رئيس الجمهورية، ويجب استغلال تلك الفرصة.

وأضاف: «نحن نحتاج العودة لدولة تنموية، في ظل تحديات تواجه الدولة المصرية في ظل تغيرات المناخ والصراعات الإقليمية والدولية، لذلك يجب استغلال الدعوة للحوار الوطني والمشاركة وعرض تلك القضايا ومواجهة التحديات والتحرك نحو البوصلة الأساسية، وهي التنمية في مجالات السياسية والاقتصاد واستغلال الكفاءات في المجالات المختلفة».

وأكمل: «نحتاج حوكمة التنمية السياسية، وخطة للإصلاح الإداري وصناعة السياسات وهي أمور متعلقة بالأحزاب السياسية».

وواصلت مؤسسة «الدستور» تنظيم سلسلة ندواتها حول الحوار الوطني والسماع لمقترحات مختلف القوى السياسية حول القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية» بالحوار الوطني.

واستضافت «الدستور» اليوم، قيادات التيار الإصلاحي الحر، للسماع لمقترحاتهم فيما يخص قضايا لجان المحور السياسي بالحوار الوطني.

شارك في الندوة قيادات أحزاب التيار الإصلاحي الحر وهم: ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، ود. هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، ود.روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى.

وتحدث في الندوة قيادات الـ4 أحزاب، وهم د. عمرو نبيل وهشام عبدالعزيز وأحمد عبدالقادر ود. أيمن مرسى وعلاء مصطفى وأحمد محسن قاسم وحسن هجرس وحسام عطفت ومحمد إسماعيل ومؤمن راشد وسعد الجمل، بجانب عدد من ممثلي الأحزاب الأربعة.