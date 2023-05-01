الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمينة المرأة بـ"المصريين الأحرار" تكشف أهمية الوعى المجتمعى بقيمة العمل

الدكتورة إيناس صبحي
الدكتورة إيناس صبحي

قالت الدكتورة إيناس صبحي، عضو المكتب السياسي وأمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، إن الوعي المجتمعي أمر بالغ الأهمية، مُشيدة برسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عيد العمال اليوم، وتأكيده على أن النهضة تتم بسواعد عمال مصر ووعيهم السليم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الرئيس أكد أن الحضارة المصرية منذ فجر التاريخ تقوم على فكرة تقديس العمل، وهو جزء من الوعي المجتمعي.

أهمية الوعي

وتابعت أن الإنسان المصري هو نتاج عدة حضارات أخرجت هذه الهوية وكونتها، مشيرة إلى أن أهمية الوعي تأتي من تشكيل الفكر، ومنه يأتي تكوين السلوك، وبالتالي الوعي أهم مكون من المكونات التي نحتاج العمل عليها لأن الإنسان يتأثر بالثقافات المحيطة به.

وأشارت إلى أن هناك أسبابًا وعوامل كثيرة تنهب وعينا وتؤثر على القيم التي تربينا عليها، ولذا نحتاج لكيان يرصد التغيرات التي تحدث في المجتمع ويكون مكونًا من علماء نفس واجتماع وتربية وتعليم.

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